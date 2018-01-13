بالصور... سيدة تكشف سر اختفاء والدها لسنوات!

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واعترفت الامرأة البريطانية في أثناء استجوابها داخل مركز شرطة مانشستر الكبرى في بريطانيا، بقتل والدها كينيث كومبس، وذلك قبل عدة أعوام ودفنه داخل حديقة المنزل.

ووفقاً لمحطة “بي بي سي”، فإن أفرادا من الشرطة توجهوا أمس، لمنزل باربرا كومبس 63 عامًا، والذي يقع في بلدة ستوكبورت البريطانية، وذلك للتأكد من صحة مزاعمها.

وفي أثناء التحري، وجدوا رفات بشرية لرجل، مدفونةً في حديقة منزل كومبس، وعلى إثره أًلقي القبض عليها بتهمة القتل.

وقالت الشرطة، انه لم يتم التعرف على رفات الرجل، إذ لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة البشعة كافة.