الداخلية العراقية: "إقليم كردستان" أبدى تفهما واستجابة للدستور والقوانين

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وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن إن: "وزير الداخلية الاتحادية قاسم الاعرجي ترأس الاجتماع مع الوفد الكردي الذي كان برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري"، مبينا أن "الاجتماع كان مثمراً وساد نوع من التفاهم والانسجام بين الطرفين".



وأضاف، أن "الإقليم أبدى تفهما واضحا واستجابة للدستور العراقي والقوانين"، مبينا أن "سبب تراكم بعض المشاكل هو عدم التواصل، وسيكون هناك اجتماع تفصيلي لكل هذه الأمور الاثنين المقبل".



وكان وفد كردستاني برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري وصل، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية بشأن إدارة المنافذ الحدودية.

