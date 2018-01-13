غارة اسرائيلية على قطاع غزة وغلق معبر كرم ابو سالم

العالم - فلسطين

واورد بيان لجيش الإحتلال ان مقاتلاته استهدفت منشأة تحتية في منطقة رفح الجنوبية، المحاذية للمعبر الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

واعلنت مصادر امنية فلسطينية في القطاع انه لم تسجل اية اصابات جراء الغارة الاسرائيلية.

وكانت وزارة الحرب الاسرائيلية اعلنت في وقت سابق ان معبر كرم ابو سالم التجاري بين غزة والاراضي المحتلة قرب رفح سيُقفل اعتبارا من الاحد "حتى اشعار آخر بناء على تقييم امني".

وتشهد المناطق الحدودية شرق وشمال قطاع غزة مواجهات متفرقة بين الجيش الإحتلال والمتظاهرين الفلسطينيين في اطار الاحتجاجات على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب قبل اكثر من شهر الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.

