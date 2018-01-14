مسلحون يخطفون مندوبة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا

العالم - ليبيا

ونقلت "قناة ليبيا" عن رئيس قسم التحري والضبط في مديرية الأمن الوطني بسبها "يحيي شوايل" أنّ 3 أشخاص تابعين للمنظمة الدولية للهجرة إختفوا قرب مدينة سبها.

وأوضح شوايل أنّ الثلاثة إختفوا خارج الحدود الإدارية للمدينة بمسافة أربعين كيلو متراً تقريباً، مؤكداً أنّ البعثة فتحت محضراً رسمياً في الواقعة بمديرية أمن سبها والتي باشرت بدورها البحث والتحري.

والمندوبة رانيا خرمة من أصل فلسطيني وتحمل الجنسية الإسبانية وقد أُختطفت عندما كانت في الطريق الرابط بين مدينتي "براك الشاطئ" وسبها جنوب ليبيا ويُرجّح أن تكون دوافع الإختطاف مالية للحصول على الفدية.

ونقلت وسائل إعلام محلية تفاصيل ما تعرّض له فريق المنظمة الدولية عن السائق الذي كان يرافقهم، حيث كشف أنّ مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تتكون من 9 ملثمين يستقلون سيارتين إعترضت طريق سيارة فريق المنظمة التي كانت قادمة من العاصمة طرابلس وذلك على مشارف مدينة سبها وتمّ إقتيادهم إلى مكان مجهول والتحقيق معهم ليتمّ إطلاق سراحه برفقة صديقه الليبي "فايز خيرالله" الذي يعمل في المنظمة بعد أن تمّ وضعهما في صندوق السيارة مقيدين ومعصوبي الأعين في حين أبقوا على رانيا وإقتادوها إلى جهة غير معلومة حيث لا تزال في قبضة الخاطفين.

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