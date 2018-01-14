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اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في بلدة عوريف جنوب نابلس
قوات الاحتلال تزيل باب حوش الحلبي بالبلدة القديمة في القدس المحتلة
قوات الاحتلال تحتجز الحافلة التي تقل الأسير المحرر صبيح مصباح أبو صبيح والشبان الذين استقبلوه أمام السجن بعد تحرره ظهر اليوم وتقتادهم إلى جهة غير معلومة
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
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