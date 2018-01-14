شاهد ماذا فعل إنذار الصاروخ الباليستي في هاواي؟!

العالم - أميركا

نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن كواليس الـ38 من الرعب الصافي، عاشتها جزر هاواي، عقب إطلاق إنذار حول وجود تحذيرات من انطلاق صواريخ باليستية على جزر "هاواي".

ولكن بعد 38 دقيقة اتضح أن الإنذار كاذب، ناجم عن خطأ شخصي، بحسب ما ذكرت السلطات.

ورصد الموقع ردود أفعال عدد من المشاهير، الذين تصادف تواجدهم وقت الحادث، ومن أبرز النجم الهوليودي الشهير، جيم كاري.

وقال كاري في تغريدة نشرها على حسابه عبر تويتر: "استيقظت اليوم حتى أتمكن من أعيش آخر 10 دقائق لي في الحياة".

وتابع منتقدا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "لقد كان إنذارا كاذبا، لكنه تحذير نفسي حقيقي، لقد سمحنا لهذا الرجل وحزبه الجمهوري الفاسد بمواصلة تنفير العالم منا، ونحن سنذهب إلى معاناة من وراء الخيال".

كما أشارت إلى أسطورة كرة السلة الأمريكية، ماجيك جونسون، كان أحد المشاهير المتواجدين وقت الإنذار الكاذب.

ونقلت الصحيفة عن جونسون قوله: "خرجت في الشوارع بملابس المنزل الداخلية، وركضت إلى الملاجئ مذعورا وسط الآلاف".

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