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5 قتلى و عشرات المصابين في زلزال قوي في بيرو

5 قتلى و عشرات المصابين في زلزال قوي في بيرو
الإثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

هز زلزال قوته 7.1 درجة ساحل جنوب بيرو صباح يوم الأحد، فأسفر عن سقوط قتيل وإصابة العشرات وانهيار منازل وطرق.

العالم-الامريكيتان

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع قبالة الساحل الساعة 0418 فجرا بالتوقيت المحلي (0918 بتوقيت جرينتش) على عمق نحو 36 كيلومترا.

 وكان مركز الهزة في المحيط الهادي على بعد 40 كيلومترا من بلدة أكاري.وقالت ياميلا أوسوريو حاكمة أريكيبا على تويتر إن رجلا يبلغ من العمر 55 عاما لقي حتفه في بلدة ياوكا بعدما سقطت فوقه صخرة. وقال خورخي تشافيز رئيس معهد الدفاع المدني في بيرو لمحطة (آر.بي.بي)الإذاعية المحلية إن 65 شخصا أصيبوا بجروح.

وذكرت أوسوريو أن الكهرباء انقطعت عن عدد من البلدات وانهار الكثير من الطرق والمنازل المبنية من الطوب اللبن. وتم إجلاء الكثير من سكان بلدة لوماس الساحلية بعد الشعور بهزة تابعة للزلزال.وتوجه الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي إلى بلدتي أكاري وتشالا، وهما من أكثر المناطق تضررا من الزلزال، لتقييم الأضرار وتنسيق جهود الاستجابة.

وقال كوتشينسكي إن عدد المنازل المنهارة بلغ نحو 100 منزل وأبلغ الرئيس الصحفيين في تشالا "سنرسل كل ما يلزم مثل الخيام لمن دمرت منازلهم".ومن الشائع وقوع الزلازل في بيرو لكن منازل كثيرة فيها مبنية بمواد ضعيفة ولا يمكنها الصمود في وجه الهزات الأرضية.

وقتل المئات في منطقة إيكا بالبلاد إثر زلزال في عام 2007.وقالت رئيسة الوزراء مرسيدس أراوز خلال مؤتمر صحفي في ليما إن الحكومة ستعلن حالة الطوارئ في المناطق المتضررة للسماح بإعادة بناء الطرق والمنازل بخطى أسرع.

وبلغت تكاليف إعادة البناء بعد فيضانات مدمرة العام الماضي ثمانية مليارات دولار.وأشارت سلطات الملاحة في بيرو إلى أن الزلزال لم يتسبب في أمواج مد عاتية (تسونامي) على ساحل البلاد.

 وكان مسؤولون قالوا في الصباح إن شخصا ثانيا لقي حتفه بينما فقد 17 آخرون في منجم، لكنهم تراجعوا عن هذه التصريحات لاحقا.وشعر سكان شمال تشيلي المجاورة لجنوب بيرو بالزلزال اليوم، لكن السلطات قالت إنه لا توجد مخاطر لحدوث تسونامي.

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