كرستيانو رونالدو يودع ريال مدريد !

العالم - الرياضة



وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن "رونالدو يشعر بتعرضه للخيانة من جانب رئيس النادي "الملكي"، فلورينتينو بيريز، بسبب عدم تنفيذ وعوده له بتحسين عقده".



وأوضحت أن "البرتغالي يعتبر ملعب أولد ترافورد المكان المناسب لمواصلة مسيرته الكروية، حيث سبق واحترف في صفوفه لـ 6 مواسم، قبل الانتقال لريال مدريد في صيف 2009".

وأضافت أن "فلورنتينو وعد رونالدو بتحسين عقده بعد تسجيله ثنائية في نهائي دوري الأبطال خلال الموسم الماضي، لكن رئيس الريال لم يحقق وعوده".



ورغم أن "الدون" فاز 5 مرات بالكرة الذهبية، وهو نفس عدد الجوائز التي حصل عليها الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه بعيد عن قائمة اللاعبين الـ3 الأعلى دخلاً في العالم، وهو ما جعله يطالب بتحسين عقده.

102-10