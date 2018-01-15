هذه الخلطة السحرية تخترق السرطان!

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الخلايا السرطانية

ووفقاً لصحيفة”الشرق الأوسط”وجد الباحثون في سنغافورة أن الزبادي المصنوع من مادة الـ«سوبرفوود» يقتل 75% من الأورام وأكثر من 95 % من الخلايا السرطانية في الأمعاء، وفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني.

البروكلي

أما البروكلي، فيحتوي على مادة كيميائية لمكافحة السرطان تسمى "سولفوران"، التي عندما تجتمع مع مادة الـ"بروبيوتيك" في اللبن، تكوَن أجساما صغيرة باستطاعتها الحافظ على التوازن الطبيعي للكائنات الحية في المعدة والأمعاء. فالبروبيوتيك تساعد في توازن بيئة الميكروبات بالجسم وتستخدم عادة بعد تناول دورة من العلاج بالمضادات الحيوية، أو كجزء من معالجة للأمعاء في الإصابة بعدوى الفطريات البيض.

لبن الزبادي مع البروكلي

واستنادا إلى هذه النتائج، يعتقد الباحثون أن لبن الزبادي مع البروكلي هي "خلطة سحرية تخترق السرطان" ويمكن استخدامها للوقاية من المرض والتخلص من الخلايا المتبقية بعد الاستئصال الجراحي للأورام.

السرطان

ولكن، كشف الأطباء أن هذه الوصفة ليس لها أي تأثير على أنواع أخرى من السرطان مثل سرطان الثدي.

وأفاد الباحث ماثيو تشانغ البروفسور في جامعة سنغافورة الوطنية أن من أبرز مهام هذه الدراسة هي استثمار نمط الحياة بتحويل نظامنا الغذائي الاعتيادي إلى برنامج علاجي زهيد الكلفة.