و اخيرا..بغداد واربيل تتوصلان الى إتفاق مهم

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وذكرت وسائل الاعلام، ان "الاجتماع الذي عقد بين وفد وزارة الداخلية الاتحادية مع وزارة داخلية كردستان شهد اتفاقا على عدة بنود تمهيدا لرفع الحظر عن المطارات"، مبينة ان "حكومة كردستان وافقت على التزام مطارات اربيل والسليمانية بقرارات وقوانين سلطة الطيران العراقية، وتطبيق قرار الحصول على موافقة الحكومة المركزية بهبوط واقلاع اي طائرة من المطارين".

وأضافت، انه "تم الاتفاق على تواجد ممثلين عن وزارة النقل العراقية بشكل دائم في المطارين، إضافة الى تطبيق ادارتيهما لنظام الاجور في المطارات المدنية رقم (5) لسنة 2008 وتزويد سلطة الطيران بكشف حساب عن أجور هبوط الطائرات وضريبة المسافرين شهرياً".

وأكدت، ان "الطرفين اتفقا على عقد إجتماعات دورية برئاسة سلطة الطيران لجميع مدراء المطارات شهرياً لغرض التواصل وحل المشكلات، وتسمية منسق عن مطاري أربيل والسليمانية لتسهيل التواصل مع سلطة الطيران والتواجد بشكل دائم في السلطة".

وكانت اللجنة العليا الحكومية لإجراء المراجعة الشاملة للقضايا العالقة مع حكومة كردستان كشفت، اليوم الاثنين، عن نتائج اجتماعها مع ممثلي الإقليم في محافظة أربيل، فيما اشارت الى اصدار عدد من التوصيات.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء ان "اللجنة العليا التي وجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس عقدت اجتماعها الثاني في اربيل اليوم الاثنين مع ممثلي حكومة كردستان برئاسة وزير داخليتها كريم سنجاري".

ونقل البيان عن الامين العام لمجلس الوزراء انه "تم عقد خمسة لقاءات ثنائية بين المختصين في الجوانب (الامنية والحدودية، والمطارات، والگمارك والمنافذ الحدودية، والسدود، والنفط)".

ولفت البيان الى ان "الاجتماعات سادها جو من الثقة والتفاهم وانتهت بصياغة محاضر لكل محور من المحاور المذكورة"، مبيناً انها "تضمنت عدداً من التوصيات سيتم رفعها بموجب ما ورد في الامر الديواني رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٧ الذي تشكلت بموجبه اللجنة العليا مع استمرار الفرق التي لم تستكمل مهماتها بالعمل ورفع تقارير لاحقة بذلك".

وكانت مصادر حكومية في كردستان، أفادت في وقت سابق من اليوم، أن وفد بغداد الذي يزور أربيل حالياً اتفق بشكل مبدئي مع وزارة النقل والمواصلات على رفع الحظر الدولي عن مطاري أربيل والسليمانية.

الى ذلك أعلنت مديرية مطار أربيل الدولي، اليوم، قرب استئناف الرحلات الجوية الدولية، في مطاري أربيل والسليمانية، وذلك بعد حظر استمر لأكثر من ثلاثة أشهر.

يذكر أن الحكومة الاتحادية اتخذت مجموعة من الإجراءات العقابية ضد كردستان، على خلفية إجراء الأخير استفتاء للإنفصال عن العراق في 25 أيلول 2017، كما استعادت بغداد من قوات البيشمركة جميع المناطق المتنازع عليها مع أربيل، وخصوصاً محافظة كركوك الغنية بالنفط ومناطق في محافظة نينوى على الحدود مع تركيا.

المصدر : موقع الوركاء

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