تعرف على راتب رئيس كوريا الجنوبية

العالم - أسيا و الباسفيك

وبلغ الراتب السنوي لرئيس الوزراء في كوريا الجنوبية نحو 164 مليون دولار أميركي، ونائبه ورئيس هيئة الرقابة والإشراف المالي 123 مليون دولار أميركي والوزير 120 مليون دولار أميركي، بحسب التعديلات الجديدة.

ورفعت الحكومة أيضا الراتب الشهري للمجندين بنسبة 87.8 بالمئة، حيث وصل راتب الرقيب الشهري 380 دولارا أميركا بدل 202 دولار أميركي في السابق، وفق ما ذكرت الوكالة.

وأقرت الحكومة الكورية الجنوبية رفع راتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة 2.6 بالمئة، مقارنة مع العام الماضي، ليواكب أسعار السلع الاستهلاكية ومستوى الأجور في القطاع المدني.

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