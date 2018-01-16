مجلس الوزراء المصري يعتذر عن تصريحات إهانة الصعايدة

العالم - مصر

واعتبر البيان أبناء الصعيد رمز الأصالة والوطنية، ومؤكدا على تقديره لدورهم الثمين في رفعة ورقي مصر.

وجاء بيان مجلس الوزراء بسبب تصريحات لوزير التنمية المحلية الجديد اللواء أبو بكر الجندي عن الصعايدة.

وقال أبو بكر الجندي إنه يريد أن يتوقف الصعايدة عن المجىء إلى القاهرة، وذلك خلال حفل أقيم لتكريمه في جهاز التعبئة والإحصاء الذي كان الجندي يرأسه لسنوات.

وشدد مجلس الوزراء في بيانه حول تصريحات الجندي على أن الدولة تتطلع إلى هذا الجزء الغالي من الوطن باعتباره في قلب عملية التنمية الشاملة التى تهدف إلى الانطلاق نحو مستقبل أفضل يرتقى بمنطقة الصعيد ويحقق لأبنائها الكرام الخير والرخاء.

وأكد مجلس الوزراء على أن مسيرة التنمية لا تستكمل إلا بالتكاتف وتضافر الجهود من جميع أبناء الوطن.

وأضاف أنه يجب البعد تماما عن أية أفكار هدامة أو سوء فهم لن ينال بأية حال من التقدير الذي يكنه الجميع حكومة وشعبا لدور أبناء الصعيد فى خدمة الوطن.

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