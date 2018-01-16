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 إعلان نتائج المسح الديمغرافي بالسعودية.. كم عدد السكان؟

 إعلان نتائج المسح الديمغرافي بالسعودية.. كم عدد السكان؟
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، نتائج المسح الديمغرافي للسكان.

ووفقا لما نقلت صحيفة "عكاظ"، فإن عدد سكان السعودية في العام 2017 بلغ 32.5 مليون نسمة، بارتفاع بلغ 800 ألف عن 2016.

وأوضحت هيئة الإحصاء أن متوسط معدل النمو السنوي للسكان يبلغ 52.2% وأن توزيع جملة السكان في العام الماضي حسب الجنس، هو: الذكور- 48.57، والإناث- 52.42%.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء، قامت، ممثلة في إدارات الإحصاء السكانية والحيوية، بإجراء سلسلة من مسوح الخصائص السكانية، في الفترة بين منتصف نيسان/ أبريل إلى منتصف أيار/ مايو الماضي.

وشمل المسح السكاني، جمع البيانات عن الأسرة المعيشية متضمنة الحالة الزواجية، والحالة التعليمية، والتركيب الديموغرافي للسكان السعوديين وغير السعوديين على مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق الإدارية.

ويهدف المسح أيضا، إلى تحديد معدلات الوفيات، والتركيب العمري والنوعي للسكان، ومستويات الزواج والطلاق بالمملكة، والحالة التعليمية للسكان.

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