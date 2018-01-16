ايرباص: إيران ستتسلم عشرات الطائرات وقد يستغرق هذا وقتا أطول

العالم - إيران

وقال جون ليهي مدير المبيعات في إيرباص لرويترز في مقابلة "أعتقد أن هذه الصفقات ستنفذ، (لكن) ربما ليس وفق الجدول الزمني الأصلي" في إشارة إلى اتفاق الشركة لبيع 100 طائرة إلى شركة الخطوط الجوية إيران إير.

وأضاف "علينا ترتيب التمويل. وعليهم مراعاة سداد مدفوعات ما قبل التسليم".

وحتى الآن تسلمت إيران ثلاث طائرات من إيرباص وعددا قليلا من محركات شركة إيه.تي.آر الفرنسية الإيطالية التابعة لها.

وأشار ليهي، الذي سيتقاعد الشهر الجاري، إلى أن إيرباص ستتوخى الحذر بشأن تصنيع طائرات لإيران دون تلقي مدفوعات مقدمة. وقالت مصادر في القطاع إن بوينغ أيضا امتنعت عن بناء الطائرات حتى تتلقى مدفوعات مقدمة.

واتفقت إيرباص ومنافستها الأميركية بوينغ على بيع ما إجماله 180 طائرة لإيران لتجديد الأسطول المتقادم للخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) ولكن ذلك يتوقف على دعم الولايات المتحدة للاتفاق بسبب عدد الأجزاء الأميركية في جميع طائرات الشركتين.

216