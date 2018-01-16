البث المباشر
عقوبات أمريكية جديدة على روسيا في 29 الجاري
الإعلام العبري: كتائب القسام أطلقت صاروخين تجريبيين نحو بحر قطاع غزة
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف يبحثان هاتفيا التحضيرات لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي
مقتل وإصابة عددا من مرتزقة العدوان السعودي خلال محاولة تسلل فاشلة بإتجاه مواقع عسكرية في التبة السوداء بمديرية خب والشعف بالجوف
مراسلة العالم: سقوط قذيفة صاروخية على حي مساكن برزة في دمشق مصدرها المجموعات المسلحة، تسببت بوقوع أضرار مادية
شرطة الاحتلال تقتحم مكتب إعمار المسجد الأقصى وتخطر بمنع العمل في المسجد الأقصى المبارك ومرافقه، مهددةً باعتقال من يتجاوز القرار
الأمم المتحدة: أكثر من 22 مليون يمني بحاجة الى مساعدات
الأمم المتحدة تنفي الأنباء عن عقد الجولة التاسعة من محادثات جنيف حول سوريا في مونترو السويسرية الأسبوع المقبل
إصابة 50 شخصا جراء اصطدام حافلة أطفال بمبنى سكني في ألمانيا
مفوضية الانتخابات العراقية تصادق على التحالفات الانتخابية وتحدد موعد تقديم قوائم المرشحين

محمود عباس يكشف عن الشخصية الاكثر تأثيرا على "بن سلمان"

محمود عباس يكشف عن الشخصية الاكثر تأثيرا على
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال مصدر مقرب من الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس أعرب خلال لقائه بعدد من قادة حركة فتح مؤخرا، عن استيائه من شخصية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

العالم - فلسطين المحتلة

ويعزز المصدر هذا الموقف، بالتصريحات التي صدرت عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني التي قال فيها على شاشة تلفزيون فلسطين الرسمي إن بن سلمان نقل للفلسطينيين المقترحات الأمريكية حول عملية السلام في الشرق الأوسط المعروفة بصفقة القرن.

وأضاف المصدر، أن الرئيس عباس تحدث في لقائه مع قيادات من فتح عن شخصية بن سلمان واصفا إياه بأنه "شاب صغير متهور، ليس لديه خبرة سياسية"، كما أشار عباس إلى مدى تأثير ولي عهد الإمارات محمد بن زايد على سياسة وقرارات ابن سلمان.

وأشار المصدر إلى أن ابن سلمان ضغط على عباس باتجاه إعادة محمد دحلان للمشهد الفلسطيني، وأن الرئيس عباس رفض هذا المقترح لأنه يعلم أن الإمارات هي التي تقف خلفه.

ونقل المصدر أن هناك توجساً لدى القيادة الفلسطينية من تحركات الأمير محمد بن سلمان الأخيرة، خاصةً فيما يطلق عليه "صفقة القرن"، حيث ترى القيادة الفلسطينية أن ابن سلمان يتساوق مع الإدارة الأمريكية لإثبات نفسه لها، مضيفاً بأن هناك عدم ثقة لدى السلطة من تحركات ابن سلمان خاصة في ظل سياساته المتعجلة تجاه عدد من القضايا.

وأشار المصدر إلى أن السلطة لديها تخوفات حقيقية من التوجهات السعودية الجديدة، خاصة وأن المحيطين بالرئيس عباس يتوقعون أن تواجه السلطة عقبات كبيرة بسبب تماهي ابن سلمان مع سياسات ترمب تجاه القضية الفلسطينية.
وتظهر تصريحات قادة السلطة وبعض الشخصيات فيها في الآونة الأخيرة أنهم يتعرضون لضغوط من أطراف عدة للقبول بصفقة القرن كما هي مطروحة، وعززة خطاب الرئيس عباس أمام المجلس المركزي الذي أشار فيه إلى أن بعض الأطراف تحاول دفعهم لهذا التوجه، معبرا عن رفضه لهذه التدخلات.

ويرى مراقبون، أن رفض السلطة للتوجهات الجديدة بالمنطقة، قد يدفع باتجاه الضغط عليها لاستبدال الرئيس عباس بشخصية أخرى، وهو ما برز في منشورات سابقة عبر صحف عربية من أن هناك خيارات عربية للقبول بمن يتولى إدارة السلطة عقب عباس.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية نبيل شعث قوله إن هناك تسريبات حول خطة أميركية لعزل الرئيس محمود عباس من منصبه.

وأضاف شعث أن الرئيس الفلسطيني يتعرض لضغوط أمريكية هائلة من أجل القبول باستمرار الولايات المتحدة وسيطا للسلام في المنطقة.

 المركز الفلسطيني للإعلام

101

روابط ذات صلة

عباس لم يتغير..والدليل، تجنبه سحب الاعتراف وإلغاء أوسلو امام المركزي 

حماس: خطاب عباس لا يلبي طموحات شعبنا

هكذا ردت حماس على خطاب عباس حول الزهار

عباس: إسرائيل أنهت اتفاق "أوسلو" والسلطة ترفض "صفقة العصر"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ايرباص: إيران ستتسلم عشرات الطائرات وقد يستغرق هذا وقتا أطول

الكشف عن خط جوي بن نيودلهي وتل أبيب يمر بالسعودية

 إعلان نتائج المسح الديمغرافي بالسعودية.. كم عدد السكان؟

رسميا.. تحديد عدد التحالفات وموعد تقديم المرشحين بالعراق

الجهاد الاسلامي تطالب بآليات لتطبيق توصيات المجلس المركزي

محمود عباس يكشف عن الشخصية الاكثر تأثيرا على "بن سلمان"

لاريجاني: البرلمانات الاسلامية لديها حساسية تجاه قضية القدس

هذا ما فعله المركزي السوري لتعافي الليرة..!

مدينة البوكمال السورية تستكمل تأهيلها لعودة سكانها

شاهد ما حدث لهذا الرجل أمام منزله المتجمد!

سقوط قتلى في مطاردة لشرطي سابق في فنزويلا

بالفيديو.. اختطاف رضيع من جانب والدته في المستشفى!

 شهيد و 4 جرحى مدنيين جراء اعتداء إرهابي بالقذائف في حلب

مدريد ستبقي سيطرتها على كتالونيا

كندا تستضيف اجتماعاً دولياً لبحث الأزمة الكورية

تعرف على راتب رئيس كوريا الجنوبية

خلاف حاد بين قوات العدوان السعودي ومرتزقته في عدن

اللواء باقري: ايران أربكت النظام العالمي الذي تخطط له أميركا

مجلس الوزراء المصري يعتذر عن تصريحات إهانة الصعايدة

مصر تعلق على الازمة الجديدة بين قطر والامارات

الأکثر مشاهدة