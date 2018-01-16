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هذا ما فعله المركزي السوري لتعافي الليرة..!

هذا ما فعله المركزي السوري لتعافي الليرة..!
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

استقر سعر صرف الليرة أمام الدولار بعد قرار مصرف سوريا المركزي، إلغاء جميع القيود الموضوعة على تنفيذ وصرف الحوالات المالية.

العالم - سوريا

وتراوح سعر صرف الدولار بين 459 و465 ليرة في "السوق السوداء" بينما استقر لدى المصارف وشركات الصرافة، عند نفس السعر المثبت من قبل المركزي أي عند 436 ليرة سورية للدولار الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية.

وأرجع مركز دمشق للأبحاث والدراسات هذا التحسن إلى الآثار الإيجابية لقرار المركزي، الأمر الذي دفع المضاربين لتوخي الحذر، خوفا من إجراءات لاحقة قد يتخذها في هذا السياق وتكبدهم خسائر فادحة، إضافة إلى تحسن الأوضاع السياسية والأمنية.

المصدر : روسيا اليوم

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