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معارضا سياسات ترامب للهجرة..

عمدة نيويورك: أمريكا للجميع!

عمدة نيويورك: أمريكا للجميع!
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

عارض عمدة نيويورك بشدة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد المهاجرين من بلدان فقيرة، وشارك في مسيرة احتجاج ضد تصريحاته المهينة لهذه الدول، قائلا: إن أمريكا للجميع.

العالم – امیرکا

وقال بيل دى بلاسيو في كلمة ألقاها في المسيرة: "اليوم، كل من جاء إلى هنا، أتى لدعم أمريكا كما ينبغي أن تكون. هذا المكان للجميع، وهو المكان الذي يحظى باحترام الجميع".

وخلافا لترامب، أطلق عمدة نيويورك في خطابه على المواطنين الآتين إلى الولايات المتحدة من  هايتي والسلفادور وإفريقيا بـ "الأخوة والأخوات" وشكرهم على جعل أمريكا الأمة "الأغنى والأقوى والأفضل".

ونظم النشاط الاحتجاجي في تايمز سكوير فى نيويورك يوم أمس الاثنين تحت شعار: "مسيرة ضد العنصرية: دعم هايتي وأفريقيا" بالتزامن مع احتفاء الولايات المتحدة بيوم مارتن لوثر كينغ المدافع الشهير عن حقوق الإنسان.

ويأتي الاحتجاج بعد مرور عدة أيام على تصريحات لترامب نقلتها وسائل إعلام، مشيرة إلى أنه تساءل خلال اجتماع عقد في مجلس الشيوخ مع أعضاء من الكونغرس من كلا الحزبين، عن السبب الذي يحدو ببلاده لاستقبال مهاجرين من بلدان العالم الثالث التي أطلق عليها صفة "gadyushnik" (shithole) أي "الحثالة" ويزعم أنه ذكر على وجه الخصوص هايتي والسلفادور وعددا من الدول الإفريقية.

 

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