صاروخ باليستي قصير المدى يدك مطار جيزان الإقليمي

العالم - اليمن

أطلقت القوة الصاروخية مساء اليوم الثلاثاء صاروخاً باليستياً قصير المدى على مطار جيزان الإقليمي جنوب السعودية.

وأكد مصدر في القوة الصاروخية أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفة بدقة.

فيما تناقل سكان مدينة جيزان على مواقع التواصل سماعهم دوي انفجار عنيف إثر وصول الصاروخ الباليستي إلى مطار جيزان الإقليمي.

يذكر أن هذا الصاروخ هو ثالث صاروخ باليستي تطلقه القوة الصاروخية في العام الجديد على أهداف سعودية، حيث استهدفت في الـ 11 من يناير الجاري معسكر القوات الخاصة السعودي في نجران بصاروخ باليستي من نوع "قاهرM2"، فيما استهدفت في الـ5 من يناير معسكر قوة الواجب للجيش السعودي في نجران بصاروخ باليستي قصير المدى.

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