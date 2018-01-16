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انقاذ 1400 مهاجر في البحر المتوسط منذ بداية 2018

انقاذ 1400 مهاجر في البحر المتوسط منذ بداية 2018
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

تم منذ بداية 2018 انقاذ 1400 مهاجر غير قانوني في البحر الابيض المتوسط بحسب ما اعلنت الثلاثاء السلطات الايطالية والاسبانية.

العالم - اوروبا

واوضح طاقم اغاثة اسباني انه انقذ مركبا محملا اكثر من طاقته على متنه نحو 400 شخص في ظروف بالغة الصعوبة، كما عثر على جثة طفل في المركب.

وقامت سفن تابعة لخفر السواحل والشرطة المالية ومهمة صوفيا الاوروبية ومنظمة برواكتيفا الاسبانية غير الحكومية ب 11 مهمة منفصلة لانقاذ سبعة زوارق وثلاثة مراكب خشبية ورابع اكبر، بحسب الطاقم.

وقالت منظمة برواكتيفا ان بين من تم انقاذهم و"كانوا على حافة الموت"، 175 امراة و75 طفلا.

وكتبت المنظمة في تغريدة "مشهد لا يطاق. طفل ميت ويمكن ان يكون هناك عدد اكبر. المزيد من جثث الابرياء لحصيلة الموت المخجلة".

وقالت وزارة الداخلية الايطالية انه تم نقل نحو الف شخص بعد انقاذهم الى ايطاليا منذ بداية 2018.

وشهد العدد تراجعا بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها العام 2017.

وابرمت ايطاليا مدعومة من الاتحاد الاوروبي الصيف الماضي اتفاقا مع القوات الليبية بهدف منع المهاجرين من الانطلاق من ليبيا الى اوروبا.

وتشير آخر ارقام مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة الى وفاة 173 شخصا لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط انطلاقا من شمال افريقيا منذ بداية 2018.

المصدر : فرانس برس

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