مهندسو تونس يقرّون الإضراب لتحسين أوضاعهم

العالم - تونس

وأكد عميد المهندسين بتونس، أسامة الخريجي، أنّهم استنفدوا جميع أساليب الحوار مع الحكومة، فبعد الوعود التي تلقوها بتسوية أوضاعهم إثر تحركاتهم السابقة لم يلمسوا أي نتائج تذكر خصوصاً أن الحكومة لم تف بوعودها.

وأوضح أن الأمر دفعهم الى إقرار الإضراب يومي 24 و25 الجاري، مشيراً إلى أن الإضراب المرتقب سيكون متبوعا بوقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة في القصبة تشمل مهندسي الوظيفة العمومية والقطاع الخاص.

وبيّن الخريجي أن قطاع المهندسين في تونس يمر بصعوبات عدة، فهو قطاع يضم نحو 70 ألف مهندس من مختلف الاختصاصات، لكن أوضاعهم المادية والمعنوية في تراجع، وأثرت على أدائهم وجعلتهم مهمشين ومقصيين رغم الكفاءات والخبرات التي يتمتعون بها.

المصدر: العربي الجديد

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