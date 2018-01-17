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نزارباييف: العلاقات بين روسيا وأمريكا "وصلت إلى الصفر"

نزارباييف: العلاقات بين روسيا وأمريكا
الأربعاء ١٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

رثى رئيس كازاخستان، نور سلطان نزارباييف، أثناء محادثات أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، لحال العلاقات الروسية الأمريكية، وقال أنها "وصلت إلى الصفر".

العالم - آسيا والباسفيك

وفي ختام المحادثات التي عقدت بين الرئيسين في واشنطن، أدلى ترامب ونزارباييف ببيانات مشتركة للصحافة تم بثّها على قناة يوتيوب الرسمية للبيت الأبيض.

ووفقا لما افادت قناة روسيااليوم، فى كلمته، تناول نزارباييف، لدى تعليقه على الوضع المحيط بكوريا الديمقراطية، العلاقات الروسية الأمريكية، وأعرب عن أسفه لانخفاض مستواها إلى درجة التجمد.

وقال رئيس كازاخستان : "إن الولايات المتحدة والصين وروسيا هي وحدها التي تستطيع حل مشكلة كوريا الشمالية، ولهذا السبب فان جيراننا مهتمون بطبيعة الحال بالعلاقات السياسية التي وصلت إلى الصفر بين الولايات المتحدة وروسيا".

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