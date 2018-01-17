تيلرسون: ابتعادنا عن سوريا سيتيح لايران "فرصة ذهبية"

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وقال تيلرسون ان بلاده ستحتفظ بوجود عسكري في سوريا يركز على ضمان عدم إمكانية عودة جماعة داعش الوهابية. مضيفا ان استراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة بشأن سوريا تتضمن زيادة العمل الدبلوماسي وتتسم بمبادرات إرساء الاستقرار وتركيز جديد للحل السياسي.

ودائما في الشأن السوري… قال تيلرسون:

سندعم بقوة عملية جنيف من أجل حل سياسي في سوريا.

وفي الوقت ذاته حث وزير الخارجية الأمريكي روسيا على "ممارسة مستويات جديدة من الضغط" على الحكومة السورية من أجل المشاركة الجادة في محادثات الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بما يجري على الحدود السورية التركية قال تيلرسون:

"نسمع ونأخذ بجدية" مخاوف تركيا بشأن سوريا.