الداعية السعودي القتيل في إفريقيا.. تفاصيل اغتياله ولحظاته الأخيرة

العالم - افريقيا

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن بعض المقربين من التويجري تفاصيل عن مقتله قالت إن مجهولا مسلحا برشاش اعترض الداعية، خلال عودته من درس ديني ألقاه هو وزميله أحمد المنصور، وأطلق عليهما وابلا من الرصاص قتل الشيخ على أثره، فيما تمكن مرافقه من النجاة.





وأوضح ناشطون عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن التويجري قتل في قرية كانتيبالاندوغو بجمهورية غينيا خلال عمله في إطار بعثة دعوة وبناء مساجد.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر أمني قوله إن الداعية "قتل برصاصتين في الصدر حين كانوا يسعفونه على دراجة نارية لنقله إلى سيارته".

بدوره، كشف مصدر طبي أن الداعية "لفظ أنفاسه في المكان حين أصيب صاحب الدراجة بجروح خطرة ونقل إلى مستشفى كانكان الإقليمي"، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

المصدر: سبق + إرم نيوز + مواقع التواصل الاجتماعي