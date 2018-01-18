زيمبابوي تجري إنتخابات خلال أربعة أو خمسة أشهر

العالم - أفريقيا

نسبت صحيفة اليوم الخميس إلى رئيس زيمبابوي "إمرسون منانجاجوا" قوله إنّ زيمبابوي ستجري إنتخابات خلال أربعة أو خمسة أشهر.

وهذه أول مرة تجري فيها زيمبابوي إنتخابات لا يشارك فيها الرئيس السابق روبرت موجابي منذ إعلان الإستقلال عن بريطانيا عام 1980.

وذكرت صحيفة "هيرالد" الرسمية أنّ منانجاجوا الذي تولى السلطة

بعد أن أجبر موجابي على الإستقالة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بعد إنقلاب عسكري، أدلی بهذا التصريح خلال زيارة رسمية لموزامبيق.

ووعد منانجاجوا أن يجري إنتخابات حرة ونزيهة و سلمية.

بموجب الدستور؛ يجب علی زيمبابوي أن تجري إنتخابات برلمانية بين 22 يوليو و 22 أغسطس بينما يمكن للبرلمان أن يحلّ نفسه مما يمهّد لإنتخابات مبكرة.

يستحوذ حزب زانو – بي.إف الحاكم علی ثلثي مقاعد البرلمان التي تعدّ 303 مقاعد.

ويعاني حزب المعارضة الرئيسي "حركة التغيير الديمقراطي" بزعامة مورجان تسفانجيراي من الضعف والإنقسام بسب إصابة زعيمه بمرض السرطان.

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