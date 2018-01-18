لجنة القدس تحذّر من مشروع تقسيم أو هدم الأقصی المبارك

العالم - فلسطين

وقالت رئيسة اللجنة "نائلة الوعري" في بيانٍ لها اليوم الخميس: نحذّر من هذا الإجراء الخطير الذي يقع ضمن محاولات نزع السيادة الفلسطينية عن المسجد الأقصى المبارك تمهيدًا لمشروع صهيوني تخريبي أكبر يستهدف تقسيم أو هدم المسجد الأقصى.

وبدأت قوات الإحتلال منذ الثلاثاء الماضي بمنع أعمال إصلاح التيار الكهربائي في مسجد قبة الصخرة المشرفة فضلًا عن باقي أعمال الصيانة والترميم اليومية في المسجد الأقصى كما منعت إدخال مستلزمات الصيانة وهدّدت الفنيين والعمال بالإعتقال إن قاموا بواجبهم.

وأشارت الوعري إلى أنّ القرار يأتي بعد تعطيل 40 مشروعًا من مشاريع الترميم في المسجد الأقصى، مؤكدةً أنّ هذا العدوان نتيجة للإستقواء الصهيوني بإعلان واشنطن القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

ودعت المملكة الأردنية والسلطة الفلسطينية لممارسة دور أكثر فعالية للجم الإحتلال عن عدوانه ورفع يده عن المقدسات.

كما دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"و المنظمات والروابط الثقافية لممارسة ضغط أكبر على الإحتلال الصهيوني لوقف إعتداءاته على الآثار والتراث الثقافي والحضاري في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وحثّت الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم للخروج إحتجاجًا على جرائم الإحتلال وللضغط على حكوماتها لإتخاذ قرارات فاعلة لنصرة القدس والمقدسيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

214