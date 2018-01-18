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فضائح ترامب في "نار وغضب" بطريقها لتصبح مسلسلا تلفزيونيا

فضائح ترامب في
الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر في هوليوود إن كاتب "نار وغضب" والذي يتحدث عن عدد من الأسرار والفضائح المتعلقة بترامب منذ دخوله البيت الأبيض في طريقه ليصبح مسلسلا تلفزيونيا.

العالم - الأمريكيتان

وأوضحت المصادر أن الكاتب مايكل وولف باع حقوق الكتاب للاستخدام التلفزيوني لكن لم تعرف هوية الشبكة التي ستقوم بالعرض حتى الآن.

وبيعت الحقوق لشركة إنديفور كونتنت وسيعمل المؤلف على تنفيذ العمل بمساعدة المسؤول التنفيذي السابق للقناة الرابعة وبي بي سي مايكل جاكسون والذي يتولى حاليا إدارة اثنتين من المدن التلفزيونية بحسب "بي بي سي".

وأثار الكاتب الذي حقق أعلى مبيعات كتب خلال فترة قصيرة وبيعت منه مليون نسخة بشكل فعلي جدلا كبيرا بعد كشفه العديد من الأسرار عن ترامب والتي أثارت غضبه وخرج بعدة تغريدات يهاجم فيها الكاتب والكتاب.

ووصف الكاتب بيعه للحقوق التلفزيونية للكتاب لصالح شبكة التلفزة البريطانية بأنها ستساعده ليس فقط ببيع نسخ لكنها ستساعدني في إثبات توجهاته.

المصدر: عربي 21

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