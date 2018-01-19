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البنتاغون يعلن تدريب "قسد" لتحويلها إلى قوة لإرساء الاستقرار

البنتاغون يعلن تدريب
الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها تقوم بتدريب قوات سوريا الديموقراطية لتحويلها من قوة قتالية إلى قوة "إرساء الاستقرار وسيطرة ميدانية" حسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

العالم - الأمريكيتان

وكان البنتاغون أكد في وقت سابق أن القوات التي يدربها في شمال شرق سوريا ليست "جيشا جديدا" أو حرس حدود تقليدي، وإنما تهدف إلى توفير الحماية للاجئين.

وأوضح بيان للبنتاغون: "تستمر واشنطن في تدريب قوات الأمن المحلية في سوريا، وهي لا تمثل جيشا جديدا، أو قوات حرس حدود تقليدية، بل الهدف من تدريبها تعزيز أمن وسلامة اللاجئين وحماية سبل عودتهم إلى مدنهم المدمرة".

وأضاف أن القوات التي يدربها سوف تمنع الدواعش من الفرار إلى خارج سوريا بما يسهم في تعزيز أمن المناطق المحررة.

وتابع: "هذه القوات تتفق مع أهداف حملة دحر تنظيم "داعش" الإرهابي ومنع انبعاثه من جديد في المناطق المحررة الخارجة عن سيطرته، وتحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لدعم عملية جنيف".

المصدر: روسيا اليوم

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