عطوان: القيادة السورية تهدد تركيا وأميركا معا.. ما الذي استفزها؟

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تصريحات تيلرسون هذه التي أدلى بها أمس في ستانفورد خلال محاضرة عن سياسة بلاده الخارجية أخرجت السلطات السورية عن صمتها، وباتت تدفعها لإعادة ترتيب سلم أولوياتها، ووضع خطط لمواجهة الوجود العسكري الأميركي في شرق الفرات الذي يزيد تعداده عن ألف جندي مارينز، ويخطط لإقامة قواعد عسكرية دائمة في شمال سوريا هدفها إقامة دولة كردية وتكوين جيش لحمايتها تعداده 30 ألف جندي، تتولى تدريبه وتسليحه لحمايتها، مثلما أعلن العقيد ريان دالون، المتحدث باسم قوات التحالف التي تقاتل "الدولة الإسلامية" قبل أسبوع.

من الواضح أن القيادة السورية التي تتبع سياسة المراحل في مواجهة أعدائها الكثر على أراضيها، بدأت تدرك أن خطة تقسيم سوريا هي المرحلة الثانية لما بعد هزيمة "الدولة الإسلامية"، وأن أميركا تتبناها بالكامل، ولهذا بدأت تلتفت لهذا الخطر وتستعد لمواجهته، مثلما جاء في بيان منسوب لمصدر في وزارة الخارجية السورية أكد "ان الوجود العسكري الأميركي على الأراضي السورية غير شرعي وغير قانوني ويشكل انتهاكا للقانون الدولي والسيادة الوطنية ويهدف الى حماية تنظيم داعش الذي أنشأته إدارة الرئيس أوباما، وسنتصدى لهذا الوجود غير الشرعي".

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بيان الخارجية السورية لم يحدد متى وكيف سيتم التصدي لهذا الوجود العسكري الأميركي غير الشرعي، ولكن بيان "غريب" و"غامض" ومفاجيء صدر عن "غرفة العمليات لقوات حلفاء سوريا" هدد "بشن ضربات على تجمعات القوات الأميركية في سوريا والمنطقة في الوقت المناسب، ردا على قصف قوات التحالف الدولي وحدات من الجيش السوري في منطقة التنف الحدودية السورية مع العراق والأردن"، ووصف البيان الصمت بانه "ضبط نفس وليس ضعفا".

هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن "غرفة العمليات" هذه، ومن غير المستبعد أن تكون بمثابة قوات "حشد شعبي سوري إيراني عراقي لبناني" جديد، تتولى شن عمليات قتالية ضد القوات الأميركية في شمال شرق سوريا، وربما في العراق أيضا (تعدادها خمسة آلاف) على غرار المقاومة العراقية للاحتلال الأميركي بعد احتلال عام 2003.

فماذا يتوقع تيلرسون من سوريا وايران وحلفائهما، عندما يقول أن قوات بلاده باقية في سوريا حتى بعد القضاء على تنظيم "الدولة الاسلامية" لمحاربة النفوذ الإيراني والقضاء عليه، وإخراج الرئيس الأسد من السلطة؟ هل يتوقع أن تقذفه الدولتان السورية والإيرانية بالورود؟ وتقيم المهرجانات احتفالا بها؟

التحدي الاستراتيجي الأكبر الذي يواجه القيادة السورية هو احتمال خوضها مواجهتين عسكريتين في أن واحد، أي ضد أميركا ومخططاتها الانفصالية في شمالها، والتهديدات التركية باجتياح مدينتي عفرين ومنبج الواقعتين تحت سيطرة قوات حماية الشعب الكردية.

السيد فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، حذر الخميس بأن القوات الجوية السورية جاهزة لتدمير الطائرات التركية في حال شنها أي هجوم على المدينتين (عفرين ومنبج)، مؤكدا "ان قوات الدفاع الجوية السورية استعادت قوتها الكاملة وهي جاهزة لتدمير الاهداف الجوية التركية في سماء سوريا، لان أي عمليات عسكرية في منطقة عفرين تشكل عدوانا من قبل الجيش التركي على أراضي سوريا".

لا نعتقد أن السيد المقداد يمكن أن يطلق مثل هذه التهديدات القوية ضد تركيا لولا حصول القيادة السورية على دعم من حليفها الروسي، الذي يعارض أي تدخل تركي في عفرين، ويقيم علاقة قوية مع القوات الكردية المسيطرة عليها، بل وتوجد قوات روسية فيها.

الرئيس اردوغان الذي تتوتر علاقة بلاده مع كل من أميركا وروسيا بسبب دعمهما للأكراد الذي يصنف ميليشياتهم على الأرض في شمال سوريا على قائمة الإرهاب، لا يستطيع أن يصطدم ايضا بالدولتين العظميين في الوقت نفسه أيضا، ويخسرهما بالتالي، ولهذا اوفد الجنرال خلوصي أكار، رئيس هيئة جيشه، والسيد هاكان فيدان، رئيس جهاز مخابراته، للقاء طارئ مع سيرغي شويغي، وزير الدفاع الروسي بحثا عن مخرج، وسعيا لدعم القيادة الروسية لمشروعه في وأد الجيش الكردي المدعوم أميركيا في شمال شرق سورية، وتدمير قوات حماية الشعب الكردية غي عفرين ومنبج.

لا نعرف ما هي الرسالة التي يحملها المسؤولان التركيان لوزير الدفاع الروسي، لكن من الصعب علينا أن نتوقع دعما روسيا لاجتياح المدينتين بسبب العلاقات الوثيقة بين موسكو والاكراد، وحتى لو تم التوصل الى "صفقة ما" فان الروس لهم مطالب أبرزها رفع "الفيتو" التركي على تمثيل الاكراد في مؤتمر سوتشي، وحدوث تقارب وتنسيق اكبر بين القيادة التركية والحليفين السوري والإيراني في مواجهة خطر التقسيم الأميركي الذي يهدد الجميع في المنطقة.

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الرئيس اردوغان يقف امام خيارات صعبة، فقد هدد بوأد الجيش الكردي المدعوم أميركيا في شمال سوريا في مهده، وتوعد بإجتياح عفرين ومنبج، وكون جيشا من 22 ألف عنصر من المعارضة السورية المسلحة ليكون الى جانبه في عملية الاجتياح، أي أنه صعد على شجرة عالية لا يستطيع النزول عنها دون سلم روسي.

سورية مثلما هو واضح في بيانات وزارة خارجيتها لا تعارض "وأد" الجيش الكردي، والصدام التركي الأميركي بالتالي، بل تتمناه، ولكنها قد لا تسكت على تدخل تركي في عفرين، وعلى الرئيس اردوغان أن يقرر مع من يصطدم أولا، مع السوريين المدعومين روسيا في شمال سورية، ام مع الاكراد المدعومين أميركيا في شمال شرقها؟ اما الصدام مع الاثنين معا، وفي الوقت نفسه، فهذه عملية انتحار لا نعتقد انه يمكن أن يخاطر بالإقدام عليها.

عام 2018 سيكون عام الحروب الكبرى على الارض السورية، عام ستتغير فيه خريطة التحالفات قطعا، وقد تنتقل المواجهات من حروب "الانابة" التي تخوضها الدول الكبرى عبر السوريين عربا واكرادا، او الحروب المباشرة، وعلى أي حال ما زال العام في شهره الأول، ولكن البوادر والمؤشرات مخيفة ومرعبة.. وما علينا الا الانتظار.

* عبد الباري عطوان

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