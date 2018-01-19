210 مهاجرا يصلون إيطاليا انطلاقا من ليبيا

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وأضافت المصادر ذاتها وفقا لوسائل إعلام إيطالية امس أن هؤلاء المهاجرين تم إنقاذهم في أربع عمليات مختلفة جرت في قناة صقلية، مشيرة الى أنهم من حاملي جنسيات المغرب، ونيجيريا، والسودان، وبنغلادش، وغامبيا، وغانا، والسنغال، وغينيا، وساحل العاج، وتوغو وفلسطين.

من ناحية أخرى، وصلت السفينة "أكواريس" التابعة لجمعية الإنقاذ في البحر المتوسط إلى ميناء كاتانيا، وعلى متنها خمسمائة وثلاثة عشر مهاجرا برفقة أفراد من منظمة أطباء بلا حدود.

واختتمت المصادر الأمنية بالقول أن المهاجرين يخضعون لعمليات الفحص الميدانية التي تجري قبل توزيعهم على مراكز الاستقبال.

المصدر: قناة ليبيا

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