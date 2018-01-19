فنزويلا تعترف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين

العالم - فلسطين

وأكد مادورو أن فنزويلا ودول حركة عدم الانحياز التي تترأسها حالياً والتي من المرتقب أن تجتمع في وقت لاحق من الشهر الجاري، يقفون بجانب الحكومة الفلسطينية وشعبها على جميع الأصعدة.

وأنهى المالكي زيارة رسمية الى جمهورية فنزويلا البوليفارية استمرت لمدة يومين، بدعوة مباشرة من رئيس الجمهورية نيكولاس مادورو، بهدف تأكيد فنزويلا على دعمها وتضامنها مع القيادة الفلسطينية وشعبها في وجه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس، والتعبير عن استعداد فنزويلا الكامل لدعم التحركات التي تنوي القيادة الفلسطينية اتخاذها في هذه المرحلة.

والتقى المالكي خلال زيارته بالرئيس مادورو، حاملا معه رسالة شكر من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على موقف فنزويلا الداعم للشعب الفلسطيني وعلى مشاركته في الجلسة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في أسطنبول الشهر الماضي حول القدس.

ووضع الرئيس الفنزويلي مادورو في صورة المشهد السياسي وتحركات القيادة الفلسطينية الحالية والمرتقبة في وجه المحاولات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

كما التقى المالكي بكل من وزير السلطة الشعبية للشؤون الخارجية الفنزويلي خورخيه اريازا، ورئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية الفنزويلية ديلسي رودريجيز، اللذان اكدا ان القضية الفلسطينية هي من ركائز السياسة الخارجية والوطنية الفنزويلية، وان قرار ترامب لن يغير هذا الواقع، بل على العكس، فهو يعزز دعم فنزويلا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

من جهة أخرى، تم البحث في العلاقات الثنائية على نطاق واسع، وتم الاتفاق على تعزيز هذه العلاقات وتشجيع القطاع الخاص والتعاون التنموي والاقتصادي بين البلدين، بما يخدم مصلحة الطرفين.

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