البث المباشر

فنزويلا تعترف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين

فنزويلا تعترف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

نقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رسالة دعم وتضامن لرياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، مؤكداً أن بلاده تعترف بالقدس كعاصمة أبدية لدولة فلسطين، مستنكراً السياسات الأمريكية إزاء القضية الفلسطينية.

العالم - فلسطين

وأكد مادورو أن فنزويلا ودول حركة عدم الانحياز التي تترأسها حالياً والتي من المرتقب أن تجتمع في وقت لاحق من الشهر الجاري، يقفون بجانب الحكومة الفلسطينية وشعبها على جميع الأصعدة.

وأنهى المالكي زيارة رسمية الى جمهورية فنزويلا البوليفارية استمرت لمدة يومين، بدعوة مباشرة من رئيس الجمهورية نيكولاس مادورو، بهدف تأكيد فنزويلا على دعمها وتضامنها مع القيادة الفلسطينية وشعبها في وجه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس، والتعبير عن استعداد فنزويلا الكامل لدعم التحركات التي تنوي القيادة الفلسطينية اتخاذها في هذه المرحلة.

والتقى المالكي خلال زيارته بالرئيس مادورو، حاملا معه رسالة شكر من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على موقف فنزويلا الداعم للشعب الفلسطيني وعلى مشاركته في الجلسة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في أسطنبول الشهر الماضي حول القدس.

ووضع الرئيس الفنزويلي مادورو في صورة المشهد السياسي وتحركات القيادة الفلسطينية الحالية والمرتقبة في وجه المحاولات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

كما التقى المالكي بكل من وزير السلطة الشعبية للشؤون الخارجية الفنزويلي خورخيه اريازا، ورئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية الفنزويلية ديلسي رودريجيز، اللذان اكدا ان القضية الفلسطينية هي من ركائز السياسة الخارجية والوطنية الفنزويلية، وان قرار ترامب لن يغير هذا الواقع، بل على العكس، فهو يعزز دعم فنزويلا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

من جهة أخرى، تم البحث في العلاقات الثنائية على نطاق واسع، وتم الاتفاق على تعزيز هذه العلاقات وتشجيع القطاع الخاص والتعاون التنموي والاقتصادي بين البلدين، بما يخدم مصلحة الطرفين.

10 - 5

روابط ذات صلة

الازهر: القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.. 2018 عاما للمدينة المقدسة

السودان يدعو للإعتراف بدولة فلسطين عاصمتها القدس

باكستان: إعلان دولة فلسطين هي الضمان الوحيد للسلام في الشرق الأوسط

عباس: دولة فلسطين باتت حقيقة واقعة في الأجواء الدولية نشكر من ساهم في ذلك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أمريكا تنشئ مطاراً عسكرياً في الحسكة

خسارة فلسطين بصعوبة امام قطر في ربع نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاماً

منظومة سورية تتغلب على صواريخ TOW الأمريكية

ابتكار للمهندسين العسكريين السوريين يفجر مفاجأة

شاهد ماذا فعل هذا الحصان عند مرور موكب البابا في تشيلي

لاسباب امنية..مطارات أمريكية تفتش أجهزة الركاب اللوحية

بالفيديو: ماالذي يحدث بالسودان.. احتجاجات واعتقالات واحتجاز مراسلين

بالفیديو... أم تسحل طفلها بدراجة نارية 

فنزويلا تعترف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين

مصرع 4 من مسلحي حركة "الشباب" الصومالية فى غارة جوية

وثائقي خطير يفضح فساد كبار أمراء آل سعود

رئيس الحكومة التونسية يزور المغرب 29 يناير الجارى

إيران ردَّت على ترامب بكُل اللُّغات!

السعودية تعلق رسميا على وجود دورة رقص شرقي لفيفي عبده بجدة

شاهد بالفيديو: هذا ما يتربص بملايين اطفال اليمن..

بعد أن شتمت العراقيين... ملاك الكويتية تواجه السفارة العراقية 

"شاهد" لن تصدقوا ماذا فعلت هذه الشابة للحصول على وظيفة!

لا تضعوا هذا المكون في مشروباتكم

لهذا السبب ترفض فرنسا إقامة جسر بحري مع بريطانيا

العبادي: علينا ان نحقق الوحدة والاعمار ومحاربة الفساد

الأکثر مشاهدة