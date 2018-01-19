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جابري انصاري: التعاون الايراني الروسي حول سوريا كان مثمرا

جابري انصاري: التعاون الايراني الروسي حول سوريا كان مثمرا
الجمعة ١٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية حسين جابري انصاري ان التعاون الايراني الروسي حول سوريا كانت له نتائج جيدة وان البلدين يقومان بالتعاون في اطار مباحثات استانة لتسوية القضية السورية.

العالم - ايران

وحول لقائه مع مساعد وزير الخارجية الروسي وممثل الرئيس بوتين في شؤون الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف قال جابري انصاري في تصريح للمراسلين مساء اليوم الجمعة انه اجري مباحثات مع بوغدانوف حول القضايا الاقليمية العامة والظروف الصعبة التي يمر بها اليمن والاجراءات التي يجب ان تتخذ للخروج من هذه الازمة.

واضاف انه تطرق ايضا خلال اللقاء الي القضايا الفلسطينية والليبية والعراقية والاجراءات التي قام بها الرئيس الاميركي حول القدس الشريف.

واضاف ان الجانبين طرحا ايضا موضوع التنسيقات والاتفاقيات حول مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوشي وفقا للاتفاق الذي جري خلال القمة الايرانية الروسية التركية وكذلك القضايا المرتبطة بمواجهة الارهاب مؤكدا ان التعاون الايراني الروسي في قضايا مثل مكافحة الارهاب وتسوية القضية السورية كان ناجحا جدا.

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