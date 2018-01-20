البث المباشر
السيسي : لن أسمح لـ "الفاسدين" بالاقتراب من كرسي رئاسة مصر، دون أن يسمي شخصاً بعينه
ردا على تصريحات ليبرمان..القيادي بحركة حماس، سامي أبو زهري: "ليبرمان شخص غبي وجاهل بالسياسة وغزة لن تركع للذين يحاصرونها وهي قادرة على مفاجأة الجميع"
مؤتمر صحفي بعد قليل للمبعوث الروسي الى سوريا ألكسندر لافرينتيف حول نتائج المحادثات الروسية التركية الإيرانية في سوتشي بشأن قوائم المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده في 29 - 30 من الشهر الجاري
شرطة الاحتلال تنشر الآف من عناصرها استعدادا لإستقبال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس الذي يصل تل أبيب مساء الأحد
محمد البرادعي : المعروض بـ"صفقة القرن" إما التنازل أو الجوع
البحرين: أهالي منطقتي أبوصيبع والشاخورة يتظاهرون تضامنا مع آية الله قاسم وسجناء الرأي
عاجل ، مصادر للاعلام: حكم نهائي بإعدام 3 في قضية مقتل لواء شرطة بكرداسة
تدمير آليتين لمرتزقة العدوان في الجوف
رداً على صحفي إسرائيلي دعاه للقضاء على حركة حماس بالاغتيالات..ليبرمان: "اصمت..لا اغتيالات، ما تقوله مجرد هراء"
وزير حرب الاحتلال ليبرمان: نحن لا نريد احتلال غزة مجددا، ولا نريد أن نبني مستوطنات فيها، لكن إذا أراد السكان، هناك ظروف معيشية مختلفة إذا نُزع السلاح فيها

تركيا و عملية عفرين.. مخاوف داخلية وخارجية

تركيا و عملية عفرين.. مخاوف داخلية وخارجية
السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

انتقد زعيم أكبر حزب تركي معارض تصريحات الحكومة حول العملية العسكرية في عفرين شمال سوريا، معتبرا أنها ستكون "مكلفة"، فيما وصفت واشنطن العملية المرتقبة بأنها "مزعزعة للاستقرار".

العالم - سوريا 

ودعا كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي إلى إفساح المجال أمام الدبلوماسية لحل مشكلة عفرين، وقال في تصريح صحفي أمس الجمعة:  "إذا تم اللجوء إلى الدبلوماسية سيتم التوصل إلى اتفاق"، محذرا من تفاقم المشكلة وتبعاتها الكبيرة على تركيا.

وأوضح كليجدار أوغلو، أن عفرين ليست مثل مدينة الباب التي تمت السيطرة عليها في آب 2016 ضمن عملية "درع الفرات"، مشيرا إلى أن عملية الباب التي قتل فيها 72 جنديا تركيا، "شهدت اتفاقا دوليا من قبل الولايات المتحدة وروسيا وايران وسوريا".

من جانبه، وصف مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية أمس الجمعة، التهديدات التركية بتنفيذ عملية عسكرية في عفرين بأنها "مزعزعة للاستقرار".

وقال في حديث للصحفيين: "لا نعتقد أن عملية عسكرية في عفرين أو أخرى تستهدف قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشمال شرق سوريا، تخدم الاستقرار الإقليمي، أو استقرار سوريا أو تبدد مخاوف تركيا بشأن أمن حدودها".

وأضاف: "لا نعتقد أن التهديدات أو الأنشطة (التركية)، التي ربما تشير إليها التقارير الأولية، تدعم أيا من تلك القضايا. إنها مزعزعة للاستقرار".

بدوره، حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن التابعة لمجلس الاتحاد في البرلمان الروسي فيكتور بونداريف، أنقرة من إجراء عملية عسكرية شمالي سوريا، مشيرا إلى أنه لا ينبغي حل هذه المشكلة القائمة بين تركيا والأكراد باستخدام القوة، وأضاف: "هذا لن يعود بالفائدة لا على تركيا ولا على أحد".

وكان هاكان جاويش أوغلو نائب رئيس الوزراء التركي أكد الجمعة، تمسك أنقرة بتنفيذ العملية العسكرية في عفرين "مهما كان الثمن" لضمان أمن حدود البلاد والقضاء على الإرهابيين، على حد تعبيره.

المصدر: روسيا اليوم
205

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الجيش السوري وحلفاؤه يحاصرون المسلحين في جيب مساحته نحو 1100 كم مربع

باسيل في مؤتمر النازحين: الحل بعودتهم

خرق جوي للعدو الاسرائيلي فوق مناطق جنوب لبنان

الجيش السوري يقتحم مطار أبو الظهور في ريف إدلب

أحدث سفينة حربية أمريكية تعلق في الجليد في أول رحلاتها

تأجيل زيارة وفد الكونغرس الأمريكي للسودان

آية الله هاشمي شاهرودي: الاعداء يستغلون المشاکل الاقتصادية لمنع تطور الشعب الايراني

شرطة كيان الاحتلال ستوصي بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في فبراير

تحذير... تجنبوا استخدام غسالات الاطباق

فيديو طريف لكلب يشعر بالغيرة من تمساح ضخم وهذا ما فعله به

بري: لن افتح الباب امام التعديلات الانتخابية

مصادر مطلعة: هناك محاوات لافشال دعم لبنان

استجواب لبناني بتهمة التعامل مع الكيان الاسرائيلي

الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري: الكيان الاسرائيلي وراء متفجرة صيدا

دخول الحرب مع روسيا حلم بالانتحار!

الموساد "الاسرائيلي" اغتال ما لا يقل عن 3000 شخص

بعد 18 عاماً..ايران تستضيف بطولة العالم للمصارعة

روحاني: ملتزمون بالاتفاق النووي مادامت الاطراف الأخرى ملتزمة به

الجامعة العربية تعلن مشاركتها فى متابعة الانتخابات الرئاسية المصریة

أردوغان يوضح عما يجري في عملية عفرين

الأکثر مشاهدة