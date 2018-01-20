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البرلمان العراقي يرسل كتابا للمحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات

البرلمان العراقي يرسل كتابا للمحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات
السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

اعلن عضو مجلس النواب محمد سعدون الصيهود السبت، عن ارسال رئيس البرلمان سليم الجبوري كتابا إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة او الافتاء بتأجيل الانتخابات من عدمه، مبينا ان الاخيرة لم تجب على ذلك الكتاب ويبدو أنها تنتظر حصول توافقات بين الكتل السياسية بهذا الشأن.

العالم - العراق

ودعا الصيهود وفقاً لوسائل اعلام عراقية: المحكمة الاتحادية الى الاسراع في البت بالموضوع كون تأجيل الانتخابات او إجرائها في موعدها المحدد لا يمكن ان يحسم البرلمان أمره في الوقت الحاضر بحكم الاختلاف في وجهات النظر بين الكتل المتواجدة فيها حيث يرغب كل من تحالف القوى و التحالف الكردستاني باستثناء التغيير الى تأجيل الانتخابات في حين يصر التحالف الوطني على إجرائها في موعدها المحدد.

وحذر الصيهود من ان تأجيل الانتخابات قد يؤدي بالبلد الى الذهاب للمجهول والفوضى السياسية والتي سيرافقها فوضى امنية بحكم توقف عمل البرلمان والحكومة المركزية والدستور حال انتهاء الفترة التشريعية في حزيران المقبل، حسب قوله.

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