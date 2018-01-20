"فيسبوك" تتجه لحظر مواقع إخبارية والسبب؟

العالم - منوعات

وقالت الشركة التي لديها أكثر من 2 مليار مستخدم شهريا إنها سوف تستخدم استطلاعات الرأي لتحديد ترتيب وسائل الإعلام من حديث الثقة.

واستعرض زوكربرغ هذا التعديل في تدوينة على فيسبوك قائلا:" إنه بداية من الأسبوع المقبل ستعطي خدمة البث الإخباري وهي المنتج المحوري للشركة، أولوية "للأخبار ذات الجودة العالية" على المصادر الأقل جدارة".

وكتب زوكربرغ "هناك الكثير من الإثارة والمعلومات المضللة والاستقطاب في العالم اليوم"، حسبما نقلت "رويترز".

ويقول "تتيح وسائل التواصل الاجتماعي للناس نشر المعلومات بشكل أسرع من أي وقت مضى، وإذا لم نعالج هذه المشاكل تحديدا سينتهي الأمر بتضخيمها".

وفي الوقت نفسه قال زوكربرغ إن كم الأخبار بشكل عام على "فيسبوك" سيتقلص إلى نحو 4 في المئة من محتوى خدمة البث الإخباري مقارنة مع 5 في المئة حاليا.

وكان لدى "فيسبوك" علاقة قوية مع الوسائل الإخبارية وخاصة تلك التي لها ميول سياسية قوية.

وفي عام 2016 أعرب مشرعون جمهوريون أمريكيون عن قلقهم إزاء قيام "فيسبوك" بكبح القصص الإخبارية التي تهم القراء المحافظين.

وقال زوكربرغ الاسبوع الماضي إن الشركة ستغير الطريقة التي ترشح بها المشاركات ومقاطع الفيديو في خدمة البث الاخباري لتحديد أولويات ما يشارك به الأصدقاء والعائلات.

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