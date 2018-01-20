البث المباشر
السيسي : لن أسمح لـ "الفاسدين" بالاقتراب من كرسي رئاسة مصر، دون أن يسمي شخصاً بعينه
ردا على تصريحات ليبرمان..القيادي بحركة حماس، سامي أبو زهري: "ليبرمان شخص غبي وجاهل بالسياسة وغزة لن تركع للذين يحاصرونها وهي قادرة على مفاجأة الجميع"
مؤتمر صحفي بعد قليل للمبعوث الروسي الى سوريا ألكسندر لافرينتيف حول نتائج المحادثات الروسية التركية الإيرانية في سوتشي بشأن قوائم المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده في 29 - 30 من الشهر الجاري
شرطة الاحتلال تنشر الآف من عناصرها استعدادا لإستقبال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس الذي يصل تل أبيب مساء الأحد
محمد البرادعي : المعروض بـ"صفقة القرن" إما التنازل أو الجوع
البحرين: أهالي منطقتي أبوصيبع والشاخورة يتظاهرون تضامنا مع آية الله قاسم وسجناء الرأي
عاجل ، مصادر للاعلام: حكم نهائي بإعدام 3 في قضية مقتل لواء شرطة بكرداسة
تدمير آليتين لمرتزقة العدوان في الجوف
رداً على صحفي إسرائيلي دعاه للقضاء على حركة حماس بالاغتيالات..ليبرمان: "اصمت..لا اغتيالات، ما تقوله مجرد هراء"
وزير حرب الاحتلال ليبرمان: نحن لا نريد احتلال غزة مجددا، ولا نريد أن نبني مستوطنات فيها، لكن إذا أراد السكان، هناك ظروف معيشية مختلفة إذا نُزع السلاح فيها

"فيسبوك" تتجه لحظر مواقع إخبارية والسبب؟

السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ يوم الجمعة إن الشركة ستبدأ في إعطاء أولوية لوسائل الإعلام "الجديرة بالثقة" في بث مشاركات التواصل الاجتماعي حيث تعمل الشركة على مكافحة "الإثارة" و"المعلومات المضللة".

العالم - منوعات

وقالت الشركة التي لديها أكثر من 2 مليار مستخدم شهريا إنها سوف تستخدم استطلاعات الرأي لتحديد ترتيب وسائل الإعلام من حديث الثقة.

واستعرض زوكربرغ هذا التعديل في تدوينة على فيسبوك قائلا:" إنه بداية من الأسبوع المقبل ستعطي خدمة البث الإخباري وهي المنتج المحوري للشركة، أولوية "للأخبار ذات الجودة العالية" على المصادر الأقل جدارة".

وكتب زوكربرغ "هناك الكثير من الإثارة والمعلومات المضللة والاستقطاب في العالم اليوم"، حسبما نقلت "رويترز".

ويقول "تتيح وسائل التواصل الاجتماعي للناس نشر المعلومات بشكل أسرع من أي وقت مضى، وإذا لم نعالج هذه المشاكل تحديدا سينتهي الأمر بتضخيمها".

وفي الوقت نفسه قال زوكربرغ إن كم الأخبار بشكل عام على "فيسبوك" سيتقلص إلى نحو 4 في المئة من محتوى خدمة البث الإخباري مقارنة مع 5 في المئة حاليا.

وكان لدى "فيسبوك" علاقة قوية مع الوسائل الإخبارية وخاصة تلك التي لها ميول سياسية قوية.

وفي عام 2016 أعرب مشرعون جمهوريون أمريكيون عن قلقهم إزاء قيام "فيسبوك" بكبح القصص الإخبارية التي تهم القراء المحافظين.

وقال زوكربرغ الاسبوع الماضي إن الشركة ستغير الطريقة التي ترشح بها المشاركات ومقاطع الفيديو في خدمة البث الاخباري لتحديد أولويات ما يشارك به الأصدقاء والعائلات.

221

تصنيف :

روابط ذات صلة

شاهد بالفيديو: حمار يثير دهشة أسرة في البرازيل

شاهد: لحظة اعتداء قائد سيارة على أحد رجال الشرطة بالكويت

ناسا "تمنع" وصول أول رائدة سوداء للمحطة الفضائية الدولية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

 في أول زيارة له عقب الاستفتاء.. رئيس وزراء كردستان العراق غدا الاحد في طهران

هذه الحصيلة الاولية لهجوم الجيش التركي على عفرين

الإنتفاضة الثالثة.. أحرجت المهرولين وراء التسوية

برلمان العراق يستأنف عقد جلسته يوم غد لحسم موعد الانتخابات

"فيسبوك" تتجه لحظر مواقع إخبارية والسبب؟

"إسرائيل" تتغول في ظل الصمت الدولي والتواطؤ الغربي

مقتل خمسة جنود في هجوم لـ"بوكو حرام" بالنيجر

البرلمان العراقي يرسل كتابا للمحكمة الاتحادية بشأن الانتخابات

لهذا السبب.. رفع تكلفة الأسلحة على الجيش الأميركي!

كاس اسيا لكرة اليد .. ايران الى الدور الثاني بفوزها على اليابان

الأردن يتنصل من مسؤولية إدخال مساعدات لمخيم الركبان السوري بالمستقبل

مصر.. مقتل تكفيري "شديد الخطورة" في سيناء

شاهد بالفيديو: حمار يثير دهشة أسرة في البرازيل

مدمرة أمريكية "تنتهك سيادة الصين"

الجيش السوري يستعيد السيطرة على عدة قرى في ريف ادلب

تعرف على ثاني أسباب وفاة السعوديين في 2017

عملية البوذياب تسفر عن اعتقال 9 دواعش في الانبار

شاهد: لحظة اعتداء قائد سيارة على أحد رجال الشرطة بالكويت

أميركا: أخطأنا حينما دعمنا الصين في عام 2001

شاب يطعن قاتل الداعية السعودي في غينيا حتى الموت

الأکثر مشاهدة