المغرب أول دولة عربية تحصل على سلاح متطور

العالم – المغرب

وافاد موقع عبّر انه وفق المعطيات المتوفرة حول هذا السلاح، فإن هذه الطائرات تمنح تفوقا كبيرا للجيوش في المعارك التي تحسم جوا، وهي طائرات من نوع (G550 ISR)، خاصة بالاستطلاع.

وتعتبر هذه الطائرات كابوسا للقوات البرية لأن لديها القدرة على تحديد مواقع قوات العدو البرية بدقة على بعد مئات الكيلومترات، وبالتالي تسهل عمل المقاتلات أو الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى في القصف، وتمتلك أيضا قدرة هائلة في الحرب الإلكترونية والتشويش على الدفاعات الجوية بما في ذلك الحديثة منها ناهيك عن قدرات الإنذار المبكر لأي خطر قادم.

وتزود هذه الطائرات بأنظمة حماية ذاتية 360 درجة مضادة للتشويش، ونظام إنذار مبكر ونظام حماية من الصواريخ يلاحق 100 هدف بوقت واحد، يتحكم بالمعارك الأرضية والجوية والبحرية، ويعترض أكثر من 10 أهداف جوية بوقت واحد.

وتمتاز هذه الطائرات بميزة استخباراتية، لأنها تستطيع جمع المعلومات الاستخباراتية عن العدو بشكل دقيق.

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