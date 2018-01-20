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الشرطة النيجيرية تحرر أربعة أجانب تم اختطافهم من أجل فدية

الشرطة النيجيرية تحرر أربعة أجانب تم اختطافهم من أجل فدية
السبت ٢٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن متحدث باسم الشرطة في نيجيريا اليوم السبت، أن السلطات حررت أربعة أجانب اثنين منهم أمريكيين والآخرين كنديين بعد اختطافهم في ولاية كادونا بشمال البلاد.

العالم - أفریقیا

ووفقا لموقع روسیا الیوم، القيام بعمليات خطف من أجل الحصول على فدية، أمر شائع في نيجيريا، ورغم أن أغلب عمليات الخطف تستهدف نيجيريين لكن خطف الأجانب ليس نادرا أيضا.

ونصب مسلحون مجهولون كمينا للأجانب الأربعة في طريقهم من بلدة كافانتشان بولاية كادونا إلى العاصمة أبوجا يوم الأربعاء.

وتبعد كافانتشان ما يزيد على ثلاث ساعات بالسيارة عن شمال شرقي العاصمة أبوجا، وقال مختار علي المتحدث باسم شرطة ولاية كادونا إن تحريرهم تم أمس الجمعة.

وأضاف علي "أسفرت جهود الشرطة، بتوجيهات من المفتش العام، عن إطلاق سراحهم الليلة الماضية"، موضحا أن الخاطفين لم يحصلوا على الفدية.

واستهدف خاطفون لفترة طويلة الطريق بين أبوجا وكادونا، تعرض عالما آثار ألمانيان للخطف في المنطقة في فبراير/شباط الماضي قبل أن يتم إطلاق سراحهما.
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