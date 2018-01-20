نتيجة مدهشة لحيلة يابانية للتخلص من سموم الجسم خلال الليل!

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ومن بين العلاجات الشعبية التي كانت تستخدم في الطب البديل، بقع القدم أو ما يطلق عليها بلاصقات القدم، تعزز هذه الأخيرة الجهاز العصبي ولها تأثير إيجابي على صحة الإنسان الجسدية والنفسية.

توضع هذه اللاصقات على خطوط طول القدم لتتمكن من سحب سموم الجسم، وتعزيز عمل وضائف الجسم الحيوية كالكلى والكبد، القولون، المعدة…

إليكم كيفية صنع لاصقات لتتخلصوا من سموم الجسم في الليل أثناء النوم، حضروها في المنزل فهي لن تكلفكم كثيرا.

المكونات:

1 ملعقة كبيرة الثوم المفروم بدقة

1 ملعقة كبيرة البصل المفروم

¼ كوب من خل التفاح

جوارب

شاش لاصق

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