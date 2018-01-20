الاعداء خططوا لاثارة الشغب في مدن البلاد عبر تضخيم الاحداث

واضاف علوي، في تصريح ادلى به خلال اجتماع المجلس الاداري لمحافظة اصفهان يوم السبت، ان الشعب أحجم عن دعم مثيري الشغب بفضل الآمال التي يعقدها على النظام الاسلامي الا ان الاعداء خططوا لاثارة الشغب في جميع ارجاء البلاد عبر ممارسة التضخيم لكن نهاية هذه الاحداث عقب 4 او 5 أيام باتت رمزا لقوة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع: ان الامن الراسخ في البلاد ثمرة لتعاون جميع المؤسسات والاجهزة وتكاتفها.

ولفت الى ان الاعداء يخططون لاثارة الفتن في مناهضة الحكومة لتأجيج السخط حول الشؤون الامنية حيث بالامكان احباط مخططاتهم عبر معالجة المشاكل والنقائص العالقة.

واعتبر استقرار وشرعية الحكم رهن بحماية الشعب، موضحا ان حماية الشعب منبثقة عن رضاه وبالعكس فان عدم الرضا يؤدي الى خفض الحماية وشرعية النظام.

واكد على ضرورة الحد من استغلال الاعداء للمشاكل القائمة، معتبرا ان لا غرابة من مؤامرات الاعداء الرامية لزعزعة الاستقرار في البلاد.

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