أنور قرقاش حاول تبرير حذف قطر من على خريطة.. فألجمه النشطاء!

العالم - قطر

ودون “قرقاش” في تغريدة له بتويتر بعدما أثار هذا الأمر جدلا واسعا محاولا التبرير ما نصه:”تابعت بإستغراب تغريدة رئيس هيئة متاحف قطر والتي ضخمت هفوة بسيطة في قسم هدايا لوفر أبوظبي، وملاحظات بعض الذي تعود الاصطياد في الماء العكر، تبقى الثقافة أسمى من هذه الصغائر.”

وتعليقا على هذا أعادت المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، إعادة نشر تغريدة الأكاديمي والباحث البريطاني كريستيان الرتشسين الذي كشف هذا الأمرعلى حسابها، وعقبت بالإنجليزية قائلة: “على مر التاريخ، كانت المتاحف أحد مصادر المعرفة. يزوروها الناس لمعرفة الجديد حول ثقافات العالم من خلال تفقد الأشياء المعروضة في معارضها.”

وتابعت “وعلى الرغم من أن مفهوم المتاحف جديد على أبوظبي، إلا أنني على يقين أن متحف اللوفر (في باريس) ليس راضيا عن هذا الأمر.”

وشن النشطاء هجوما حادا على أنور قرقاش وحكومة الإمارات، مؤكدين أن هذه (ليست هفوة) كما ذكر وإنما حركة مقصودة مع سبق الإصرار.

ولفت آخرون إلى أن فرنسا والتي يوجد بها متحف اللوفر الأصلي وسمحت لأبو ظبي ببناء متحف “لوفر أبو ظبي” الجديد وفقا لاتفاقية شراكة بين الطرفين، قد عنفت حكومة الإمارات لهذا الفعل (الصبياني) الذي لا يتماشى ما سياستها فسارعت الإمارات لتبرير الموقف.

وكان الأكاديمي والباحث البريطاني كريستيان الرتشسين قد نشر صورة على حسابة بـ “تويتر” التقطها داخل أحد المعارض بفرع متحف اللوفر في أبوظبي، تظهر خريطة لمنطقة الخليج الفارسي من دون وجود لدولة قطر.

ويعد ألرتشسين واحدا من كبار المتخصصين في الشؤون الخليجية والشرق الأوسط، وهو زميل في “معهد بيكر للسياسة العامة”، وزميل مساعد بمعهد الدراسات الملكية في بريطانيا “تشاتام هاوس”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، افتتحت الإمارات، متحف اللوفر أبوظبي الملقب بـ”لوفر الصحراء”، بعد 10 سنوات من الكشف عن المشروع الأضخم بين فرنسا والإمارات.

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