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البيت الأبيض يتوقف عن تلقي اتصالات المواطنين

البيت الأبيض يتوقف عن تلقي اتصالات المواطنين
الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

توقفت خدمة البيت الأبيض للعلاقات العامة عن الاستجابة لمكالمات المواطنين الهاتفية، واستبدل موظفوا المكتب بجهاز آلي للرد على المكالمات، والذي يخبر المتصلين أنه تم تعليق عمل الحكومة الإتحادية بسبب التأخير في إعتماد الميزانية.

العالم ـ الأميركيتان

فبحسب موقع "ماشابال" الذي أكد عن توقف خدمة البيت الأبيض للإستجابة على مكالمات المواطنين.

وبحسب الفيديو الذي تم نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" لدى الإتصال بالبيت الأبيض، يقوم جهاز الرد الآلي بالرد قائلا: "لسوء الحظ لايمكننا اليوم الرد على إتصالاتكم لان الديمقراطيين في الكونغرس لايقومون بتمويل الميزانية، بما في ذلك تمويل جيشنا و الأمن القومي بسبب الخلاف على مسألة الهجرة".

هذا و توقف عمل الدوائر الحكومية عن العمل مساء يوم امس بسبب عدم التوصل الى إتفاق من أجل الميزانية الجديدة، وتبادل الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بالمسؤولية عن هذه الأزمة.

ورغم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ وعددهم 51 عضوا، فإنهم لا يستطيعون الاستغناء عن الديمقراطيين، إذ يحتاج الإجراء إلى 60 صوتا من أصل 100 ليصادق عليه المجلس.

ل"يغرد" بعدها ترامب على "تويتر" قائلا:" اهتمام الديمقراطيين بالمهاجرين غير الشرعيين أكبر من اهتمامهم بجيشنا العظيم والأمن على حدودنا الجنوبية الخطيرة، كان يمكنهم إبرام اتفاق بسهولة، لكنهم قرروا اللجوء لسياسة الإغلاق بدلا من ذلك".

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