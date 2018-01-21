ألمانيا تمنع تصدير أسلحتها إلى مجموعة من الدول العربية

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وقالت مصادر إعلامية ألمانية، أن الحكومة الإتحادية قررت وقف تصدير الأسلحة، لجميع الدول المشاركة في العدوان على اليمن.



وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية في تصريحات إعلامية، أن مجلس الأمن الإتحادي لا يمنح حاليا تراخيص بتصدير أسلحة "لا تتوافق مع نتائج المباحثات الأولية"، التي جرت بين التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل ائتلاف حاكم.



وأضاف المتحدث، أن "الحكومة الألمانية لن تمنح من الآن فصاعدا تصاريح بتصدير أسلحة لهذه الدول مادامت تشارك في حرب اليمن.



يذكر ان العدوان على اليمن تقوده السعودية في إطار تحالف عربي، يضم الأردن، مصر، المغرب، البحرين، الكويت، الإمارات، السودان، والسنغال.

المصدر: المغرب اليوم