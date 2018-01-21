بالفيديو.. ما هي الآليات التي اتخذتها ايران للتعامل مع التلوث في طهران؟

العالم - خاص بالعالم

وبيّن الدكتور عيسى كلانتري في مقابلة مع في قناة العالم، خلال برنامج "من طهران"، انه في اواخر فصل الخريف وخلال فصل الشتاء وبسبب انقلاب الهواء وثقل الهواء تنزل الجسيمات الموجودة في الهواء الى الطبقة السفلى وعلى الاخص الهواء الملوث الذي يبلغ قياسه اقل من مكرونين ونصف المكرون، وهذا الهواء في الاساس ينبع من وقود الديزل و المازوت في المدن الكبيرة والذي يستخدم في الشاحنات والحافلات القديمة، التي تتحرك بالديزل الذي لا يحترق بصورة كاملة، ولهذا السبب يتلوث الجو بطهران والمدن الكبيرة الاخرى لمدة شهر الى 40 يوما حيث يثقل وزن الهواء وينزل الى الاسفل .

ووفقا للابحاث التي قامت بها البلدية ومنظمة حماية البيئة، اتضح ان ثلثي هذا التلوث ناجم من الشاحنات والحافلات البالية.

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