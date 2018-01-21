ايران تشيد مطارا في منطقة "جابهار" المطلة على بحر عمان

العالم - ايران

واوضح حسين اسفندياري، أنه على ضوء تاكيدات قائد الثورة الاسلامية والمسؤولين لتطوير سواحل مكران ( المطلة على بحر عمان) وتنمية امكانيات هذه المنطقة، فأن تنمية الترانزيت والممرات الدولية تمثل اساس هذه العملية ما يستدعي انشاء مطار في منطقة جابهار واستكمال تطوير ميناء شهيد بهشتي.

واضاف اسفندياري: لقد تم اعتماد الاجراءات اللازمة لانشاء المطار، واعداد مشروع الجدوى الفنية، فيما تم استصدار الموافقة المبدئية من منظمة الطيران الايرانية.



ولفت الى أن أقرب مطار لمنطقة جابهار حاليا ، يقع في "كنارك" ويتبع للقوة الجوية (بمسافة 53 كم).

يشار الى أن منطقة جابهار في طور التحول لقطب اقتصادي هام على ضوء اهتمام الهند بالمنطقة وضخ استثمارات لتطوير مينائها بغية استخدامه لتوريد بضائعها الى افغانستان، بجانب اعتزام ايران ربطها بشبكة سكك الحديد العامة.

106-