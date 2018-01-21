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البورصة المصرية تنهى تعاملات جلسة بداية الأسبوع بتراجع لكافة المؤشرات

البورصة المصرية تنهى تعاملات جلسة بداية الأسبوع بتراجع لكافة المؤشرات
الأحد ٢١ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعا بضغوط بيعية من المؤسسات المصرية والعربية، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 866.051 مليار جنيه.

العالم - مصر 

وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.2 مليار جنيه، ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافي قيمة بلغت 18.3 مليون جنيه، 110.6 مليون جنيه، 31.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافي قيمة 95.4 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 62.1 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 15339 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.63% عند مستوى 2726 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 15029 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 848 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2023 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 529 نقطة.

وارتفعت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 108 شركة، ولم تتغير 26 شركة.

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البورصة المصرية تنهى تعاملات جلسة بداية الأسبوع بتراجع لكافة المؤشرات

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