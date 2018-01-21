"تويتر" يغلق أكثر من 1000 حساب.. والسبب "ترامب"!

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وقال "تويتر" على مدونته إنّه كشف وأغلق 1062 حساباً إضافياً تعود لوكالة أبحاث الإنترنت المرتبطة بالكرملين، ما يرفع عدد الحسابات المغلقة الى ما مجموعه 3814 حساباً.

وأضاف أنّ تلك الحسابات نشرت خلال حملة الانتخابات 175993 تغريدة.

وتواجه شبكات التواصل الاجتماعي منذ أشهر انتقادات تتّهمها بأنّها تحولت رغماً عنها إلى منصّات لحملة دعائية مصدرها روسيا خلال الحملة الانتخابية التي انتهت بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويحقّق الكونغرس الأميركي ومدع خاص في احتمال تدخّل روسيا في الانتخابات.

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