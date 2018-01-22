مصر تؤهل مصافيها وتستأنف إستيراد الخام العراقي

العالم - مصر

وأعلن القليوبي أنّ مصر تستورد 2.3 مليون طن من هذه المشتقات البترولية من العراق شهرياً.

وأضاف القليوبي أنّ مصر عازمة على تأمين مصادر الوقود لديها وأن تكون لديها قاعدة أزمات وهي العودة مرة أخرى لصيانة معامل التكرير المصرية التي تصل إلى 8 معامل تكرير.

وأوضح أنّ معدلات كفاءة معامل التكرير المصرية وتكنولوجيتها تصل إلى 70%، مؤكداً أنّ مصر عازمة على أن تصل كفاءتها إلى 100% من خلال ميزانية تصل إلى 8 مليار دولار.

وأضاف أنّ تلك المعامل تحتاج إلى خامات من البترول لذا لجأت مصر إلى إستيراد البترول من العراق، لافتاً إلى أنّ هناك ثلاث صفقات أبرمتها مصر للحصول على البترول من الكويت والإمارات والعراق.

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