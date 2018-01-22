عمليات للجيش واللجان الشعبية في تعز وقتلى وجرحى في صفوف المرتزقة

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوما على مواقع المرتزقة في الدار الأبيض و تبة حلبة ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة إثر استهداف القوة الصاروخية والمدفعية لتجمعاتهم شمال يختل بعدد من قذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا.

وأشار إلى أن القوات اليمنية أحبطت محاولة تسلل للمرتزقة في منطقة القحيفة بمديرية حيفان بالمحافظة.

وكان المجاهدون قد تمكنوا أمس من تدمير 4 آليات للمرتزقة بصواريخ موجهة في الهاملي، وآلية للمرتزقة نوع "بي إم بي" بالقرب من المجمع الحكومي في الضباب، فيما استهدفت وحدات من الجيش واللجان الشعبية تجمعات وتحصينات المرتزقة في تبة الروسي، ما أسفر عن مقتل وجرح أعداد من المنافقين.

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