حجم التجارة بين إيران وبلاروسيا حقق رقما قياسيا

العالم- ايران

وخلال الإجتماع الرابع عشر للجنة التعاون الإقتصادي المشتركة بين إيران وبلاروسيا اليوم الإثنين قال ريباك: لقد شهدنا خلال السنوات الأخيرة إصرار إيران علي مواقفها ومبادئها الأساسية رغم وجود الحظر الشديد الذي كان مفروضا عليها، مشيراً إلي إن إيران حافظت علي إستقلالها ولم تستسلم ونجحت في إبرام الإتفاق النووي.

وأشار إلي أن أهم قضية اليوم هي زيادة حجم التجارة بين البلدين حيث وصلت خلال الأشهر الـ 11 من العام 2017 إلي 140 مليون دولار.

وأكد علي أن توقعات رؤساء الجمهورية لدي البلدين تنصب علي تطوير العلاقات التجارية إلي أعلي من المستويات الموجودة.

وشدد علي تاريخ العلاقات السياسية والإقتصادية بين البلدين مشيراً إلي ان جعل حجم التبادل التجاري بين البلدين أضعاف ما هو عليه الآن أمر ممكن شريطة التقدم بخطوات دقيقة ومنسقة لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الطرفين.

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