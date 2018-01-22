ايران لم ولن تتفاوض حول قدراتها الصاروخية

العالم- ايران

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين فند قاسمي ادعاء وزير الخارجية الفرنسي بانه تم التباحث مع ايران حول صناعة الصواريخ، وقال، اننا لم ولن تكون لنا مفاوضات حول قدراتنا الصاروخية والدفاعية مع اي دولة كانت وان هذا الامر يعتبر خطا احمر بالنسبة لنا وان موقف البلاد منه واضح تماما.

وبشان جدول اعمال زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى طهران قال، ان جدول الاعمال لم يتحدد لغاية الان ولكن المسلّم به انه سيتم بحث طيف من القضايا الثنائية والسياسية والاقتصادية.

واضاف، ان بحث القضايا الاقليمية والدولية امر طبيعي في الشان الدبلوماسي في اي محادثات سياسية وسيتم بحث تطورات اليوم فيها والاعلان عن ذلك بعد الزيارة.

وقال، انه من الممكن تبادل وجهات النظر والتشاور حول بعض القضايا الاقليمية والعالمية مع جميع الدول التي لنا علاقات معها ولكن لا يعني ذلك التفاوض، وان لنا خطوطنا الحمراء ولا نسمح للاخرين بالتدخل في مجالات لا تعنيهم.

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