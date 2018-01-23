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قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي تجاه الشبان خلال مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

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